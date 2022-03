Beschoten terwijl ze lagen te slapen: Amerikaanse ‘clochardkiller’ opgepakt

Opluchting bij de duizenden daklozen in New York en Washington. Na een dagenlange speurtocht arresteerde de politie dinsdag de man die op vijf slapende clochards vuurde in de twee steden. Twee van zijn slachtoffers overleefden de zinloze aanslagen niet.

Tussen 3 en 9 maart werden drie zwervers in de Amerikaanse hoofdstad Washington beschoten terwijl de slachtoffers op straat lagen te slapen. Twee raakten zwaargewond maar overleefden de aanslag, een derde man overleed. Het dodelijke slachtoffer werd niet alleen beschoten maar ook nog eens meerdere keren met een mes gestoken. De dader stak daarop ook nog eens de tent in brand waarin de zwerver lag. Naar de dader weinig sporen, behalve enkele camerabeelden van een donker geklede man.

Zaterdag werd de politie in New York plots geconfronteerd met gelijkaardige feiten. In de Big Apple werden twee clochards onder vuur genomen. Opnieuw tussen middernacht en het ochtendgloren. Opnieuw zonder aanleiding want ook hier lagen de slachtoffers telkens op straat te slapen. Opnieuw door een man die donkere kledij droeg. Ook hier overleed een man aan zijn verwondingen.

© AFP

Het was een wakkere politieman die op sociale media aan het scrollen was, die de cases in Washington en New York aan elkaar linkte. Hij herkende in de opsporingsfoto van de donker geklede dader van de New Yorkse feiten dezelfde man waarnaar hij met het politieteam in Washington aan het zoeken was. Zondag bevestigde een onderzoek dat in alle vijf de dossiers de kogels met hetzelfde wapen waren afgevuurd en ze naar alle waarschijnlijkheid zowel in New York als in Washington naar dezelfde man op zoek waren. De twee politiedepartementen gooiden hun speurteams en kennis onmiddellijk samen. Er volgde ook een oproep aan het grote publiek om de onbekende dader mee te helpen identificeren, met een beloning van 70.000 dollar voor de gouden tip. Met succes.

© via REUTERS

Dinsdag in alle vroegte werd Gerald Brevard III (30) aan een tankstation in Washington opgepakt. Hij droeg nog altijd de kleren waarmee hij de aanslagen in New York pleegde. De rechercheurs hebben hem intussen al een eerste keer verhoord, maar over een motief was op het moment van schrijven nog geen duidelijkheid.

De feiten nu herinneren aan de moord op vier daklozen die in 2019 afgemaakt werden in Chinatown, New York. De verdachte in die zaak, ook een dakloze, beweert nog altijd dat hij onschuldig in de gevangenis zit. Het nieuws over de aanvallen op daklozen kwam heel erg ongelegen voor Eric Adams, de burgemeester van New York. Recent stelde die zijn plan voor om schoon schip te maken in de metro van zijn stad. De bijna 2000 daklozen die er slapen of rondzwerven zouden uit de ‘ondergrondse’ gehaald worden. Tot boosheid van veel daklozenorganisaties. Die lieten onmiddellijk weten dat ze vreesden dat het plan van de burgervader de situatie voor veel daklozen onveiliger zou maken omdat ze in de metro vaak beschutting vinden. Hun woorden waren nog niet koud en dit gebeurde. Met de arrestatie van de dader zijn de daklozen in New York en Washington opnieuw iets geruster, al blijft een leven op straat altijd gevaarlijk.