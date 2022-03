Cristiano Ronaldo heeft nieuw Champions League-record te pakken zonder te scoren: niemand speelde meer minuten

Na de meeste doelpunten heeft Cristiano Ronaldo sinds dinsdagavond ook de meeste speelminuten in de Champions League. De Portugees brak in de 47ste minuut van de wedstrijd tegen Atlético Madrid het record van Iker Casillas.

De ex-doelman van Real Madrid verzamelde in totaal liefst 15.908 speelminuten in de Champions League. Daar ging Ronaldo dinsdagavond dus over tijdens zijn 199ste Champions League-wedstrijd. CR7 zit nu aan 15.952 speelminuten. En daar zal het dit seizoen ook bij blijven, want Manchester United is uitgeschakeld door Atlético.

Qua doelpunten op het Kampioenenbal is de Portugees haast niet bij te halen. Ronaldo zit aan 141, eerste achtervolger Lionel Messi - wie anders - heeft er 125 achter zijn naam. Robert Lewandowski vervolledigt de top drie met 85 stuks.

