“Geen uitzonderingen”, dus roept Roberto Martinez Eden Hazard en Romelu Lukaku niet op bij Rode Duivels

Het zal vreemd klinken, als Roberto Martinez vrijdag om 12 uur ’s middags zijn lijstje met Rode Duivels opsomt. Een grote groep vertrouwde namen zal deze keer niet uit zijn mond rollen (zie grafiek). Youri Tielemans wordt met zijn 47 caps de meest ervaren Belg tussen de lijnen.

De Belgische bondscoach zou enkele uitzonderingen kunnen gemaakt hebben, omwille van de vele blessures of omdat Eden Hazard en Romelu Lukaku bij hun clubs weinig aan spelen toekomen. Hazard verzamelde dit seizoen bij Real Madrid amper 877 minuten in 22 wedstrijden. Daarin scoorde hij één keer en gaf hij twee assists. De jongste vijf matchen kwam Eden helemaal niet aan de bak, zijn laatste optreden dateert van 19 februari, toen hij vijf minuten mocht invallen tegen Alavés. Romelu Lukaku doet met 2.147 minuten in 32 wedstrijden (11 goals, 2 assists) beter dan zijn Duivelse ploegmaat, maar ook hij zit onder Tuchel veel vaker op de bank dan hij gehoopt had.

Toch is Roberto Martinez niet van plan het duo op te roepen voor de oefeninterlands tegen Ierland en Burkina Faso. “Neen, ik zal geen uitzonderingen maken”, aldus de bondscoach. “Want dan heeft het geen zin om een andere aanpak te hanteren, dan doe je het gewoon beter niet. Lang geleden smeedden we het plan al om alleen spelers met minder dan 50 caps op te roepen. Daar wijzig ik nu dus niks aan.”

Mentaal en fysiek fris

Het feit dat zowel Lukaku en vooral Hazard nauwelijks aan de bak komen, is op dit moment geen drama, volgens Martinez. “Nu til ik daar niet zo zwaar aan, in september zou dat wel een probleem kunnen worden”, vervolgt de Spanjaard. “Want dan komt het WK er al heel snel aan. Deze zomer zullen vele spelers nog van club wisselen. Dat kan positief uitvallen, maar kan ook gevaarlijk worden. Omdat je bij een nieuw team toch altijd een aanpassingsperiode nodig hebt en er maar een zestiental wedstrijden tussen de start van de competitie en de start van het WK zitten. Dat is weinig.”

Roberto Martinez vindt het belangrijk dat de sterkhouders van de nationale ploeg deze interlandbreak rust krijgen. “Zij zullen zo, naast hun normale trainingsprogramma, tijd kunnen doorbrengen met familie en vrienden, zodat ze het hoofd helemaal leeg kunnen maken”, weet de bondscoach. “De voorbije tien, twaalf jaar stonden zij altijd paraat, dat was soms zwaar. Zeker de voorbije twee coronajaren waren erg belastend door het drukke programma met opeenvolgende interlands. Wetende dat we eind dit jaar een WK spelen, is het cruciaal dat de ervaren spelers, die al een erg drukke periode achter de rug hebben, zowel op mentaal als fysiek vlak fris zijn tegen dan.”

Geen verrassingen

Ook zonder een tiental vaste waarden, moeten we vrijdag geen verrassende namen in de nieuwe selectie van Roberto Martinez verwachten. “Neen, er zullen geen shocks tussen zitten”, vertelt Martinez. “De huidige groep potentiële internationals is al erg groot. Zelfs zonder spelers met meer dan 50 caps kom ik nog makkelijk aan 30 volwaardige Rode Duivels, die internationale ervaring hebben. Het is aan hen om in de volgende wedstrijden het voortouw te nemen en te tonen wat ze in hun mars hebben. Dit is de laatste rechte lijn naar de vorming van de WK-selectie, ik ga dus erg veel info kunnen verzamelen tijdens deze stage en de vier Nations League-wedstrijden in juni.”