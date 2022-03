De logistieke nachtmerrie van Chelsea na de sancties tegen eigenaar Abramovich: in Rijsel zijn ze dan toch al geraakt

In Lille zijn ze toch al geraakt. Vanavond verdedigt Chelsea een 2-0-voorsprong uit de heenmatch in de 1/8ste finales van de Champions League. Het dreigt de laatste uitmatch te worden die in alle comfort kan verlopen, want door de strenge maatregelen van de Britse overheid tegen de Russische eigenaar Roman Abramovich is de titelhouder in de Champions League in een logistieke nachtmerrie beland. Enkele van de ‘99 problems’ van Chelsea.