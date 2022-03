VN vragen dringen om 4,3 miljard dollar voor noodhulp aan Jemen

De Verenigde Naties hebben woensdag dringend verzocht om 4,3 miljard dollar (3,9 miljard euro) om dit jaar de inwoners van Jemen te helpen. Ook de actrice Angelina Jolie, die onlangs in haar hoedanigheid als ambassadrice voor de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) Jemen bezocht, engageert zich. Op een donorconferentie in het Zwitserse Genève moet het geld woensdag ingezameld worden. Jemen is het armste land van het Arabische schiereiland. Er woedt al sinds 2014 een verwoestende oorlog.

Na meer dan zeven jaar oorlog worden meer dan 23 miljoen van de 32 miljoen mensen in Jemen geconfronteerd met honger, ziektes of andere levensbedreigende gevaren. Dat is een stijging van dertien procent ten opzichte van 2021, stellen de VN. Bijna driekwart van de bevolking heeft in 2022 dus nood aan humanitaire hulp. “Het is die verhouding die maakt dat we zeggen dat de humanitaire situatie in Jemen bij de ernstigste van de wereld is”, zegt Martin Griffith, de onder-secretaris-generaal voor humanitaire zaken van de VN.

Het aanhoudende conflict tussen de regering en de Houthi-rebellen blijft de voornaamste katalysator van de hongercrisis in Jemen. Bovendien dreigt de import te lijden onder de oorlog in Oekraïne, wat de prijzen voor levensmiddelen nog de hoogte zou kunnen injagen. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) lopen naar schatting negentien miljoen mensen gevaar om hun minimumbehoefte aan voedsel niet te kunnen dekken. De FAO stelt dat 2,2 miljoen kinderen ernstig ondervoed zijn en dat een half miljoen kinderen in levensbedreigende omstandigheden verkeert.

In Jemen functioneert slechts de helft van de gezondheidsinstellingen. Elke twee uur sterft een vrouw een complicaties tijdens de bevalling. Volgens de Verenigde Naties heeft de oorlog overigens al aan meer dan 377.000 mensen het leven gekost.