Dit was de Champions League: lof voor Vertonghen, de vloek van Ajax, kritiek op Manchester United en een bierdouche

Benfica en Atlético Madrid plaatsten zich dinsdag ten koste van Ajax en Manchester United voor de kwartfinales van de Champions League. Een dag later lezen we vooral veel kritiek op de Engelse topclub én lof voor Jan Vertonghen.

Bij BT Sport konden gewezen Man United-toppers Rio Ferdinand en Paul Scholes nauwelijks geloven wat er net gebeurd was op Old Trafford.

“Hoe ze Ralf Ragnick voor zes maanden hebben kunnen aanstellen…”, zuchtte Scholes. “Ik weet het niet. Het begint allemaal bij de trainer. Dit is geen groep zonder kwaliteit, maar je moet ze in een bepaalde structuur gieten. Zoek een goeie trainer, geef hem wat tijd en dan komt het wel.”

Hoewel Cristiano Ronaldo geen enkel schot op doel loste, kreeg de Portugees geen barslechte punten in de Engelse pers. Zoals een 6,5 van The Daily Mail. Van Manchester Evening News kreeg CR7 een 5. De nul schoten op doelen in een Champions League, dat was ook niet de eerste keer. Het overkwam Ronaldo eerder in dienst van Man United thuis tegen Panathinaikos in 2003 en bij Real Madrid thuis tegen Barcelona in 2011.

De minste der United-spelers was Harry Maguire. Die kreeg zelfs cynisch applaus bij zijn vervanging. Het leverde hem een 5,5 op van The Daily Mail, een 4 van Manchester Evening News en zelfs een 3 van L’Equipe. “De zwakke schakel bij Manchester United”, aldus de Franse sportkrant. “Zijn passes waren meestal onnauwkeurig en als hij in balbezit was, werd iedereen in het stadion nerveus. De kapitein van de Red Devils was absoluut niet op niveau.”

Terwijl United-coach Ralf Ragnick kritiek had op enkele “vreemde beslissingen” van de scheidsrechter, liep Atlético-trainer Diego Simeone na het laatste fluitsignaal meteen naar binnen. Daarbij werd het door de thuisfans getrakteerd op een bierdouche.

Lof voor Jan

Intussen was het feest bij Benfica, dat met 0-1 ging winnen bij Ajax en verrassend doorstootte. Jan Vertonghen was een van de uitblinkers bij de Portugezen.

“Naast een altijd wat gekke Nicolas Otamendi bracht de Belg veel rust in de verdediging”, aldus L’Equipe, dat een 6 overhad voor de Rode Duivel. “Hij was zowel op het gras als in de lucht heroïsch en toonde veel meer kalmte aan de bal dan zijn partner in de verdediging. Sébastien Haller brak zijn tanden stuk op Jan Vertonghen.”

Ook The Daily Mail deelde een pluim uit aan het welhaast bejaarde verdedigingsduo van Benfica, dat te stug was voor de Amsterdamse aanvaller. “Jan Vertonghen en Nicolas Otamendi (allebei 34 jaar oud)… “Ze waren een defensieve muur, die niet kon worden neergehaald door Ajax. Dit ondanks het feit dat de thuisploeg constant domineerde en het doel van de gasten bestookte. Ajax had al z’n groepswedstrijden gewonnen en er werd gerekend op een eenvoudige overwinning.”

Er begint overigens stilaan een vloek te rusten op de thuishaven van Ajax. “De Champions League-vloek van de Johan Cruijff ArenA duurt voort”, weet De Telegraaf. “Ook tegen Benfica slaagde Ajax er niet in daar een thuiswedstrijd in de knock-outfase van het miljoenenbal te winnen. Sterker nog, het elftal van Erik ten Hag verloor onnodig en onverdiend (0-1), waardoor – na het eerdere 2-2 gelijkspel in Lissabon – de achtste finale het eindstation werd van de Europese droomreis. Teleurstellend natuurlijk, omdat Ajax in de groepsfase foutloos was gebleven en in twee wedstrijden tegen de Portugezen het betere van het spel had.”

Tot slot: Roman Yaremchuck kon niet scoren in Amsterdam, maar staat met Benfica wel bij de laatste acht van de Champions League. Een sportieve opsteker in een moeilijke tijd voor de Oekraïense ex-spits van AA Gent. “Ik kan alleen maar vechten op het veld”, zei hij na de match. “Mijn vrienden vechten in Oekraïne, ik vecht hier. Dat is het enige wat ik kan doen.”