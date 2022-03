Saharazand zorgt voor prachtige zonsopgang in België

Een enorme stofwolk afkomstig uit de Sahara trekt over Europa. Gisteren kleurde de lucht in Spanje - en zelfs Zwitserland - knaloranje. Het Saharazand is ook op weg naar België en dat was vanochtend al goed te zien. Enkele vroege vogels werden getrakteerd op een prachtig schouwspel: een zonsopgang die de hemel in allerlei tinten rood en oranje kleurde.