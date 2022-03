Politie rolt drugsbende op na grootschalige actie in vijf provincies: zes cannabisplantages ontdekt en 28 personen opgepakt

Het gerechtelijk onderzoek naar de bende nam meer dan zes maanden in beslag. “Daaruit bleek dat de criminele organisatie in Antwerpen was verankerd, maar dat haar activiteiten zich over het hele land uitstrekten”, vertelt Sven Lommaert, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Het speurwerk van de dienst drugs van de Antwerpse lokale recherche bracht een volledig netwerk aan het licht: verantwoordelijken, transporteurs, onderhoudsmannen, bewakers en leveranciers.” Het gaat om personen uit het Albanese milieu.

Dinsdag ging de politie over tot actie: op 38 locaties werden gelijktijdige huiszoekingen uitgevoerd in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Brussel en Namen. “Bij de omvangrijke actie dinsdag werden maar liefst 350 politiemensen ingezet. De Politie Antwerpen kon rekenen op de ondersteuning van vier lokale politiezones, zes federale gerechtelijke politiediensten (FGP’s) en in totaal tien Antwerpse en federale drugshonden”; aldus Lommaert. De actie werd ook gecoördineerd vanuit de lucht. Naast de politiehelikopter werden ook drones ingezet. (Lees verder onder de foto)

© Politie Antwerpen

6.400 cannabisplanten

In totaal werden 28 personen, allemaal ouder dan 30 jaar, gearresteerd. Drie anderen werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd. De speurders troffen zes cannabisplantages aan met een totaal van 6.400 cannabisplanten. De politie nam verder nog 23 kilo cannabis, bijna 190.000 euro en vijf voertuigen - waaronder een Porsche en een BMW in beslag. Ook enkele verboden wapens werden meegenomen.

In de aanloop naar de actie van vandaag werden in gelinkte dossiers al acht huiszoekingen verricht waarbij in totaal twaalf verdachten werden gearresteerd. Hierbij werden ook al zes plantages ontdekt, samen goed voor 4.187 planten en 2,165 kg cannabis.

© Politie Antwerpen