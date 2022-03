VUB start met bacheloropleiding in artificiële intelligentie

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) start in het academiejaar 2022-2023 met de nieuwe opleiding Bachelor of Science in de Artificiële Intelligentie. Het is de eerste academische bachelor in België die zich volledig op artificiële intelligentie (AI) focust. De Brusselse universiteit wil zo tegemoet komen aan de noden op de arbeidsmarkt en de vraag naar STEM-profielen (Science, Technology, Engineering en Mathematics).