Rusland ziet Oekraïne “naar Zweeds model” wel zitten, maar Oekraïners vegen voorstel meteen van tafel

Ook woensdag onderhandelen Rusland en Oekraïne verder over een einde aan de vijandigheden tussen beide landen. De Russische onderhandelaars leken aan te sturen op een Oekraïne “naar Zweeds of Oostenrijks model”, maar dat voorstel werd door de Oekraïense onderhandelaars meteen naar de prullenmand verwezen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski liet woensdagochtend nog verstaan dat de Russische standpunten “realistischer” waren geworden, en ook de Russische buitenlandminister klonk iets later voorzichtig optimistisch. “De gesprekken zijn niet eenvoudig, maar er is enige hoop op een compromis”, aldus Lavrov, die meldde dat er “serieus” gesproken werd over een neutraal Oekraïne.

Woensdagvoormiddag lag naar verluidt in die lijn een “Oekraïne naar Zweeds of Oostenrijks model” op de virtuele onderhandelingstafel. “Dat is inderdaad de optie die momenteel besproken wordt, en die kan gezien worden als compromis”, klonk het bij Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. Een dergelijk model zou erop neerkomen dat Oekraïne neutraal wordt, zoals Zweden dat is sinds de Tweede Wereldoorlog, en zoals Oostenrijk dat is sinds het begin van de Koude Oorlog. Beide landen zijn weliswaar lid van de Europese Unie, maar niet van de NAVO.

Maar dat voorzichtige optimisme verdween even later als sneeuw voor de zon, toen de Oekraïense toponderhandelaar Mykhailo Podoliak, dat voorstel vakkundig naar de prullenmand verwees. “Oekraïne is momenteel rechtstreeks in oorlog met Rusland”, aldus Podoliak. “Daarom kan er enkel een ‘Oekraïens’ model zijn”. Oekraïne wil volgens Podoliak eerst “absolute veiligheidsgaranties” tegenover Rusland, waarbij internationale ondertekenaars zich zouden moeten engageren om tussenbeide te komen aan de kant van Oekraïne in het geval van agressie.