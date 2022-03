Voorlopig akkoord over tijdelijke opheffing van patenten voor coronavaccins

Over de opheffing van de patenten op vaccins, behandelingen en medicijnen tegen het coronavirus wordt al gesproken sinds de pandemie twee jaar geleden uitbrak. Dankzij zo’n vrijstelling zou de wereldwijde productie van die middelen verhoogd kunnen worden zonder dat de intellectuele eigendomsrechten die erop rusten met de voeten getreden worden. Vooral ontwikkelingslanden zouden daarvan profiteren.

In de schoot van de Wereldhandelsorganisatie is er echter heel wat weerstand tegen een patentvrijstelling. Ook de Europese Commissie is daar niet voor gewonnen, maar ging namens de EU toch de onderhandelingen met de VS, India en Zuid-Afrika aan. Die twee laatste landen hadden een concreet voorstel ingediend.

Dinsdagavond raakte via de nieuwswebsite Politico bekend dat de gesprekken een doorbraak hebben opgeleverd. Verschillende bronnen bevestigden het nieuws intussen aan Belga. De vrijstelling zou in eerste instantie enkel betrekking hebben op vaccins, maar na 6 maanden uitgebreid kunnen worden. Over de duurtijd van de vrijstelling moet nog worden beslist: met drie jaar en vijf jaar liggen momenteel twee opties op tafel.

Enkel ontwikkelingslanden die in 2021 minder dan 10% van de mondiale voorraad aan coronavaccins exporteerden, zouden toestemming mogen verlenen om gepatenteerde vaccins te produceren. Volgens een insider kwam die drempel er op uitdrukkelijk verzoek van de VS, die zo willen verhinderen dat China van de ‘waiver’ profiteert. Het land voerde vorig jaar namelijk méér dan 10% van de vaccins uit.