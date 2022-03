Hooligan slaat steward in het ziekenhuis en riskeert nu vijf jaar stadionverbod

De wedstrijd werd door coronabesmettingen bij spelers uitgesteld en moest uiteindelijk zonder bezoekers gespeeld worden. Enkele Antwerp-supporters konden toch een ticket bemachtigen. Toen Antwerp in de toegevoegde tijd eerst 0-1 en daarna ook nog 0-2 voorkwam, gingen de poppen aan het dansen.

“Het was een zwarte dag voor het voetbal in Kortrijk”, zei de advocaat die zowel KVK als de gewonde steward verdedigde. “De Antwerp-supporters vierden hun doelpunt, waarop enkele Kortrijk-fans hun vak verlieten en tot bij hen probeerde te geraken. Mijn cliënt is al negen jaar met hart en ziel steward en probeerde hen tegen te houden. Daarbij kreeg hij vuistslagen in het gezicht.”

Boete doorgeven

De man was een dag werkonbekwaam maar wou de volgende wedstrijd meteen het werk hervatten. “Door de feiten is ook de club in een slecht daglicht gesteld, KVK wil inzetten op familietribunes maar door dergelijke feiten durven gezinnen met kinderen niet meer te komen.”

De advocaat vraagt 1.300 euro schadevergoeding voor de verwondingen aan de steward, 1.500 euro voor de imagoschade van Kortrijk en wil ook de 5.000 euro boete die de club van de voetbalbond kreeg, doorgeven aan de beklaagde.

Excuses

Jelle H. liep al meerdere keren een stadionverbod op voor voetbalgeweld en baldadigheden zoals op hekken klimmen of met bier gooien. Zijn advocaat beweert dat de slagen aan de steward niet opzettelijk waren. “De steward hield hem tegen, bij de keel, en mijn cliënt is met zijn arm beginnen te zwaaien. Daarbij raakte hij hem in het gezicht. Hij maakte deel uit van een grote groep mensen, maar is voorlopig als enige geïdentificeerd. Het zou niet juist zijn om hem alleen te laten opdraaien voor de schadevergoedingen.”

De beklaagde zelf bood zijn excuses aan. “Ik wist dat ik mijn vak niet mocht verlaten, maar het was niet mijn bedoeling om de steward aan te vallen.” Naast het stadionverbod riskeert hij ook vier maanden cel en 800 euro boete, al ging de procureur akkoord met een werkstraf.

Het vonnis volgt op 13 april.