Dan toch geen twintig graden in ons land: Saharazand houdt zon tegen

Twintig graden en volop zon, zo werd er eerder deze week voorspeld voor vandaag. Maar voorlopig is daar weinig van te merken. En we moeten het ook niet meer verwachten. Grote spelbreker is het Saharazand dat in de lucht hangt.

Weerman David Dehenauw had er dinsdagavond al voor gewaarschuwd. De zon die voorspeld was, zou verstopt blijven achter de wolken. “Het Saharazand bevordert de vorming van wolken. Gevolg: het wordt zacht, maar niet zonnig.”

Saharazand dat onze kanten op waait, dat gebeurt volgens het KMI wel vaker. “Maar nu is het wel veel. Dat zullen we wellicht morgenvroeg ook merken op onze auto’s, dakvensters en zonnepanelen. In de nacht van woensdag op donderdag schuift een regenzone traag van west naar oost over ons land en zal al dat zand naar beneden vallen”, zegt Dehenauw.

Reeks prachtige dagen

Het goede nieuws is dat we dan vertrokken zijn voor een mooie periode. Morgen, donderdag, zal de zon stilaan doorbreken en zijn we vertrokken voor een reeks prachtige dagen. Met volle zon, maar met koude nachten.

Vrijdag begint met hier en daar wat vorst, maar het wordt zonnig met maxima tussen 8 graden op de Ardense hoogten en 12 of 13 graden in de meeste andere streken. Aan zee en in de Ardennen waait de wind uit het noordoosten soms vrij krachtig met pieken tot rond 50 km/u. Zaterdagochtend zijn er in het noorden van het land wat lage wolkenvelden mogelijk. Daarna wordt het overal zonnig met maxima tussen 11 en 14 graden.

Zondag neemt de bewolking toe vanuit het zuiden, maar de kans op regen blijft redelijk beperkt. In Vlaanderen verwacht het KMI nog mooie opklaringen. De maxima liggen tussen 9 en 13 graden bij een meestal matige oostenwind. Maandag en dinsdag wordt het vrij zonnig met temperaturen tussen 10 en 16 graden.