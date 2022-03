Ilias Sebaoui na doorbraak bij Beerschot geselecteerd voor Marokkaanse U23

Het gaat razendsnel voor Ilias Sebaoui. De 20-jarige Kontichnaar is nog maar pas doorgebroken bij Beerschot, maar clubs struikelen al over elkaar om hem weg te lokken op het Kiel en nu kan ook zijn internationale carrière beginnen. Sebaoui is opgeroepen voor de U23 van Marokko.

Het gaat om een oefenkamp in hoofdstad Rabat, van 21 tot 30 maart. Tijdens de interlandbreak zal Sebaoui dus ook niet meetrainen bij het reeds gedegradeerde Beerschot. Voor de match van zondagavond in Sint-Truiden was hij sowieso al twijfelachtig door een spierscheurtje in zijn linkerbovenbeen, opgelopen in een duel met AA Gent-speler Julien De Sart. Op het oefenkamp zal hij wellicht ook nog niet 100 procent fit zijn.

Het Marokkaans paspoort van Sebaoui is alvast in sneltempo in orde gebracht. Zijn vorig paspoort was verlopen, maar dat was snel opgelost met een bezoekje aan de Marokkaanse ambassade in Hoboken. Na de landing in Marokko zal er een nieuw exemplaar klaarliggen.

Ilias Sebaoui met Brahim Rizki, de consul van de Marokkaanse ambassade in Hoboken. — © RR

Hartverscheurende keuze

In een interview met deze krant vorige week liet Sebaoui nog blijken dat het lastig zou zijn om te kiezen tussen de nationale ploeg van België en Marokko. “Dat zou een hartverscheurende keuze zijn. In Marokko liggen mijn roots, mijn grootvader is er geboren. Maar ik ken het land uiteindelijk alleen maar vanop vakantie. Ik heb nog geen keuze gemaakt. Dat is ook nog niet aan de orde, denk ik. De vergelijking met Tissoudali? Iedereen schrijft zijn eigen verhaal en volgt zijn eigen traject.”

Voor alle duidelijkheid: een nationale selectie bij de jeugd hoeft nog niet definitief te zijn. Sebaoui zou in principe nog altijd voor de A-ploeg van de Rode Duivels kunnen kiezen.

