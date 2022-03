Ritchie De Laet traint al opnieuw mee bij Antwerp

Verrassend nieuws vanop de Bosuil: Ritchie De Laet is al terug. Begin vorige week meldde Antwerp FC nog dat de verdediger “voor onbepaalde tijd” buiten strijd zou zijn. Aanhoudend blessureleed, was de officiële uitleg. Dat lijkt nu toch sneller dan verwacht opgelost.

“Ritchie De Laet heeft de groepstrainingen hervat. Verschillende parameters zijn de voorbije tien dagen positief geëvolueerd waardoor het mogelijk is om vanaf vandaag het normale programma af te werken. Uiteraard wordt de situatie dag per dag verder opgevolgd. De volgende dagen zullen dan ook duidelijk maken hoe snel Ritchie opnieuw wedstrijdfit kan zijn”, klinkt het in een communiqué van de Great Old.

De Laet miste uiteindelijk enkel de verloren match op Anderlecht. Zijn laatste wedstrijd was de stadsderby tegen Beerschot, maar ondanks de 2-1-zege was dat voor hem geen succes. Al na een halfuur moest De Laet misnoegd naar de kant en tijdens de rust vertrok hij met gierende banden op de Bosuil. Al zijn sociale media-accounts werden later die dag verwijderd. Een dag later, op maandag 7 maart, kwam Antwerp met de boodschap dat de speler “voor onbepaalde tijd” buiten strijd zou zijn. Nu is hij terug, maar het is nog steeds niet duidelijk wat er exact gebeurd is.

De volgende wedstrijd van Antwerp is zaterdagavond, thuis tegen Zulte Waregem. Het is nog niet zeker of De Laet dan alweer inzetbaar zal zijn.