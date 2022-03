Twee gemaskerde mannen overvallen 12-jarige die alleen thuis is

Een 12-jarige jongen is vorige week woensdag overvallen bij hem thuis in Berlare. Dat maakte de politie bekend. De twee overvallers konden geïdentificeerd worden. Eén is een minderjarige die intussen door de jeugdrechter geplaatst. De meerderjarige is aangehouden door de onderzoeksrechter in Dendermonde.

De feiten vonden vorige week woensdag plaats rond 15 uur. De 12-jarige jongeman was alleen thuis toen hij vanuit het Broek, een bos in Berlare, twee jongeren langs achteren de tuin zag betreden. Beiden droegen ze een mondmasker en een trui met een kap. Eén van hen had een hamer op zak. De jongen verklaarde aan de politie dat hij zijn gsm had moeten afgeven. Nadien doorzochten de verdachten de bovenverdieping van de woning. De jongeman werd meegenomen en op die bovenverdieping geblinddoekt.

Na doorgedreven onderzoek door de lokale recherchedienst konden twee personen gevat worden. Eén van hen was minderjarig, hij werd door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling. De meerderjarige verdachte werd op vraag van het parket van Oost-Vlaanderen onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter. Of er iets gestolen is, is niet duidelijk.