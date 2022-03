Assisen Gent: “Hij zwoer me dat hij Barbara of kinderen nooit iets zou aandoen”, zegt zus slachtoffer

Dennis Peeters, de 41-jarige man die beschuldigd wordt van moord op zijn 33-jarige ex-vrouw Barbara Ongena in 2019 in Temse, heeft voor de feiten gedreigd met zelfdoding en met het ombrengen van haar en hun kinderen. Dat getuigde de jongere zus van het slachtoffer woensdag voor het Gentse hof van assisen. “Hij zwoer me nochtans dat hij Barbara of de kinderen nooit iets zou aandoen”, zei de vrouw.

De feiten gebeurden op 18 juni 2019 in Temse en Sint-Niklaas. De brandweer werd rond 18.30 uur opgeroepen voor een interventie in de woning van het slachtoffer in de Oude Molenstraat in Sint-Niklaas. De hulpdiensten stelden vast dat er een brand gewoed had en troffen het lichaam van de vrouw aan. Ongena verkeerde in een echtscheidingsprocedure met Dennis Peeters, en hij werd na de feiten opgepakt.

Peeters stelt dat ze ruzie kregen in zijn huis in Temse toen Ongena hun twee kinderen kwam ophalen. Hij verklaarde dat hij in de garage zijn beide handen over haar mond klemde en daarbij onbewust ook haar neus dichtkneep. Hij bekende wel dat hij daarna het lichaam in een reiskoffer naar haar appartement bracht, en daar brand stichtte om te proberen de feiten te verbergen.

Woensdagmorgen legde de zus van het slachtoffer een emotionele getuigenis af. “Babs was vrolijk, optimistisch van karakter, ondanks alle kloppen die ze gekregen had. Ze was een voorbeeldmama. Ze was eerlijk maar ze vertelde mij ook niet alles. Ze blokte haar gevoelens soms af en lachte veel dingen af. Ze beet van haar af tegenover Dennis maar ze was ook onderdanig, om discussies uit de weg te gaan “, zei de zus.

Zichzelf van kant maken

“Dennis dreigde er eerst mee om zichzelf van kant te maken. Hij had een reeks afscheidsbrieven geschreven en heeft me die ook laten lezen. Die dateerden van nog voor het moment dat Babs verliefd was geworden op de boetbaltrainer van de kinderen. Dat was vooral een chantagemiddel. Daarna dreigde hij er ook mee de kinderen iets aan te doen, omdat hij voelde dat hij de controle over mijn zus was kwijtgeraakt. Dat ze zo lang bij hem gebleven is, is omdat hij met de kinderen dreigde.”

Voordeel van de twijfel

“Ik heb hem lang het voordeel van de twijfel gegeven”, stelde de vrouw. “Hij zwoer me dat hij Barbara of de kinderen nooit iets zou aandoen. Ik was er op dat vlak gerust in en dacht dat hij vooral wou weten wat er allemaal gebeurd was tussen mijn zus en de trainer. Op 16 mei (de dag waarop Ongena klacht indiende tegen Peeters voor verkrachting, nvdr.) veranderde mijn mening volledig. Dennis belde me en zei dat het niet goed was met Babs, dat ze van een brug wou springen. Het zou me verbazen dat ze zelfmoordgedachten had. Ze heeft die dag seks moeten hebben met Dennis en moest uit een raam springen om weg te komen. Ze was in shock toen en is daarna bij mij komen intrekken. Ze zou nooit zo’n verhaal verzonnen hebben.”