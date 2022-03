Dani Parejo, de geniale draaischijf die dacht nooit bij Villarreal te zullen voetballen

Met tranen in de ogen sprak Daniel Parejo Munoz de pers in de zomer van 2020 toe via een videoverbinding. De Valencia-legende moest net als een aantal anderen vertrekken en werd te midden van de chaos bij de club voor amper 2 miljoen euro verkocht aan Villarreal CF. “Waarom ik weg moet? Geen idee. Is het mijn salaris? Mijn gedrag? Ze hebben het niet uitgelegd.” De onderbelichte Pirlo-achtige spelverdeler heeft zijn draai ondertussen gelukkig meer dan gevonden bij El Submarino Amarillo en neemt het straks in de Champions League op tegen Juventus.