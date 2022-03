Citigroup gaat reisonkosten voor abortus in VS vergoeden

Financiële wereldspeler Citigroup Inc. gaat in de Verenigde Staten reiskosten vergoeden van werknemers die een abortus willen ondergaan nadat verschillende staten, waaronder Texas, een bijna volledig verbod op zwangerschapsonderbrekingen hebben opgelegd.

“Als reactie op veranderingen in de reproductieve gezondheidswetgeving in bepaalde staten in de VS, bieden we vanaf 2022 een vergoeding aan van de reiskosten om de toegang tot adequate middelen te vergemakkelijken,” zo staat te lezen in een verklaring voor de aandeelhoudersvergadering, die gepland staat voor 26 april.

Het nieuwe beleid zal kosten dekken, zoals vliegtickets en overnachtingen, die werknemers in onder andere Texas moeten maken als ze gedwongen worden te reizen om een abortus te ondergaan, zo laat een ingewijde weten.

In Texas, waar Citigroup meer dan 8.500 werknemers heeft, tekende gouverneur Greg Abbott vorig jaar een wet die abortus verbiedt nadat een foetale hartslag is gedetecteerd, wat al kan gebeuren na zes weken. Onder de wet kunnen individuen artsen of anderen aanklagen die een vrouw helpen een ongewenste zwangerschap te beëindigen.