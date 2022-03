“Minstens 10 Oekraïense burgers die in broodrij stonden te wachten, omgekomen door Russische beschietingen”

In de Noord-Oekraïense stad Tsjernihiv zijn minstens tien burgers omgekomen bij beschietingen door Russische troepen. De doden vielen onder mensen die in een rij voor brood stonden aan te schuiven, meldt de Oekraïense openbare omroep Soespilne. Ook de Amerikaanse ambassade in Kiev bericht over de feiten. De berichten konden niet onafhankelijk bevestigd worden. Uit Moskou kwam hierop nog geen reactie. Soespilne publiceerde een foto waarop lijken te zien zijn.