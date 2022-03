Hein Vanhaezebrouck stoomt zijn team klaar voor stevig tweeluik: “We spelen al een volledig seizoen onder druk”

Het is nog maar eens do or die voor de Buffalo’s. Donderdagavond moet AA Gent in haar eigen Ghelamco Arena een 1-0 achterstand weg te zien werken in de return van de 1/8ste finale van de Conference League. Volgens coach Hein Vanhaezebrouck zorgt dat niet meteen voor extra druk bij zijn team: “Voor ons is het al zes weken do or die!”

Donderdagavond kan AA Gent zich geen enkele misstap meer veroorloven. De 1-0 nederlaag op bezoek bij PAOK maakt de opdracht voor het team van Hein Vanhaezebrouck zeer duidelijk. Enkel een zege, eventueel zelfs na verlengingen, volstaat om door te stoten naar de kwartfinales van deze debuuteditie van de Conference League.

“Voor ons is het al zes weken do or die”, relativeert Vanhaezebrouck evenwel de druk op zijn team. “Sinds die partij tegen Brugge in de competitie, is het eigenlijk constant zo. Als we daar verloren, was het voor ons voorbij voor de Champions’ Play-off. En dat was de voorbije weken niet anders. Net zoals in de beker op bezoek bij Club Brugge. We spelen eigenlijk al een volledig seizoen onder druk. Herinner je je nog die 2-2 thuis tegen Riga? Joe (Joseph Okumu) scoorde daar een belangrijke treffer, misschien kan hij dat nu ook doen. Ach, we zijn het al gewoon om met die druk om te gaan.”

Samen met de opmars van zijn team, hervonden ook de fans van de Buffalo’s stilaan weer hun vertrouwde passie: “Onze fans worden beter”, antwoordt HVH afgemeten. “Ik weet van ze hier teweeg kunnen brengen. Ik beleefde hier die fantastische jaren. Toen had je hier de beste sfeer van België. Ik herinner me nog momenten dat iedereen werkelijk geraakt werd door de wijze dat de fans achter het team gingen staan. Hopelijk kunnen de jongens zoals Joe dit nu ook ervaren.”

LEES OOK. 24 fitte spelers op training bij AA Gent voor Europese wedstrijd

Een helse sfeer en een gemotiveerd team met alle sterkhouders, zie daar de ideale cocktail voor een Europees avondje uit de oude doos voor AA Gent: “Offensief hebben we opnieuw meer spelers ter onze beschikking”, wrijft Vanhaezebrouck zich in de handen. Tarik Tissoudali, Laurent Depoitre Roman Bezus zijn er opnieuw klaar voor. Enkel Yonas Malede is er niet bij.

“Momenteel zijn we quasi compleet en dat is altijd een voordeel. Als je merkt dat sommige jongens de voorbije weken afwezig zijn, is dat toch een fijne vaststelling. Ik kan nu trouwens 23 jongens op het wedstrijdblad zetten, dus ik moet niemand teleurstellen. Behalve de jongens die niet op de Uefa Squad List staan natuurlijk.”

Vorige week liep Gent tegen een volgens veel waarnemers onnodige nederlaag aan. Maar de Gentse coach weigert de verantwoordelijkheid voor die nederlaag louter bij zijn aanvallers te leggen. “Ik denk dat het niet puur te maken had met het offensieve deel van de ploeg. Die tegengoal was op zich ook totaal onnodig. Eigenlijk stevenden we af op een 0-0.”

“We hadden vroeg in de match al een prima fase maar de pass van Vadis op Hjulsager was iets te hard”, herinnert HVH zich nog levendig. Maar offensief bracht AA Gent vorige week donderdag uiteindelijk toch onvoldoende in Thessaloniki. Dat is echter de verantwoordelijkheid van de ganse ploeg. Dat moet morgen beter en we zullen inderdaad meer moeten creëren dan in Griekenland.”

“Misschien spaar ik donderdag wel jongens”

Amper drie dagen na die cruciale Europese return staat er voor AA Gent alweer een levensbelangrijk duel op het programma. Zondagavond komt Anderlecht op bezoek in de Ghelamco Arena. Een sleutelwedstrijd in de race voor de Champions’ Play-off. Voorafgaand aan die Europese partij tegen PAOK wil HVH alvast niet vooruitlopen op de clash met paars-wit.

“We zullen zien wie er allemaal speelt. Eerst bekijken we de match tegen PAOK en dan zien we wel hoe iedereen herstelt”, laat Vanhaezebrouck allerminst in zijn kaarten kijken. “Soms moet je ook eens wat schuiven. Misschien loop je blessures op. Dat weet je nooit op voorhand. Misschien spaar ik donderdag wel jongens met het oog op de match van zondag. Ik heb mijn definitieve selectie nog niet gemaakt. Alles is nog mogelijk!”

Het resultaat van donderdagavond zal evenwel niet het seizoen van AA Gent maken of kraken, erkent ook de Gentse coach: “Eruit gaan in de Conference League betekent niets. Eerst wilden we in de groepsfase raken, dan wilden we doorstoten naar de knock-out fase en als het even kon ook als eerste eindigen zodat we die tussenronde vermeden. We hebben echter ook nog twee andere doelstellingen: de competitie en de beker. Aan een uitschakeling denken we evenwel nog niet, ook al kan dat altijd wel gebeuren.”