Peutertje glipt weg uit school na middagbel en wandelt alleen naar drukke baan: “We begrijpen dat het vertrouwen geschonden is”

Volgens de moeder van het betrokken peutertje kon het kind vorige week woensdag na het middagsignaal gewoon naar buiten stappen. Via een achterliggend bospad zou het meisje richting de drukke Paul Van Roosbroecklaan zijn gewandeld, waar ze werd onderschept door een andere ouder. De moeder van het meisje meldde het voorval bij de politie. Ze zegt ook te beschikken over toevallig gemaakte beelden van een onbemande peuterdeur.

Maandag hadden de betrokkenen een onderhoud met de schooldirectie, maar ze namen geen genoegen met het resultaat daarvan. Volgens hen stond die er aanvankelijk niet voor open om het afhaalsysteem grondig door te lichten en het personeel te controleren op het naleven ervan. De ouders stapten opnieuw naar de politie, waarna de reactie van de directie volgens hen bijdraaide. Hun dochter haalden ze intussen van de school.

Voortaan twee leerkrachten aan deur

Directeur Alena Akulava stelt dat ze de feiten wel degelijk vanaf het eerste ogenblik zeer ernstig nam. “De betrokken leerkracht en ikzelf hebben verschillende gesprekken met de ouders gehad”, zegt ze. “Ons team leeft absoluut met hen mee en is er bijzonder van onder de indruk. We kunnen ons niet genoeg verontschuldigen en begrijpen dat hun vertrouwen heel erg geschonden is. Wat we anderzijds niet willen, is dit verhaal uitvechten op sociale media.”

Hoe ver de peuter vorige week exact gestapt is, kan de directeur niet bevestigen. Ze verzekert wel dat de school er nu alles aan doet om een herhaling van het voorval te vermijden. “We gingen meteen op zoek naar gaten in ons afhaalsysteem”, zegt ze. “Er zullen voortaan twee leerkrachten aan de schooldeur staan, want iemand die iets vraagt of afgeeft, kan al genoeg zijn om even de aandacht te verliezen. We contacteerden ook de preventieadviseur om het systeem nog eens te bekijken en maandag contacteerden we alle ouders van de kleuters om de afspraken rond afhalen te herhalen. Voor ons is dit een belangrijke les. We gaan dus nog meer ons best doen om een situatie zoals deze te allen tijde te voorkomen.”