Tv-choreografe Min Hee Bervoets moet al voor de vijfde keer voor de politierechter verschijnen

Min Hee Bervoets is bekend van het televisieprogramma So You Think You Can Dance. — © So You Think You Can Dance

Min Hee Bervoets (37), de choreografe bekend van televisieprogramma So you think you can dance, stond woensdag voor de politierechter in Dendermonde. Ze moest zich verantwoorden omdat de verzekering van haar auto niet in orde was. Ze kreeg een stevige geldboete en een rijverbod opgelegd.

De feiten vonden plaats op 3 oktober vorig jaar. De wagen van Min Hee Bervoets stond verkeerd geparkeerd, maar ze bleek ook te rijden zonder de juiste verzekering. Omdat het niet de eerste keer was dat Bervoets in de fout ging, moest ze zich verantwoorden voor de politierechter in Dendermonde. “Het was een eerlijke fout”, zei ze aan de rechter. “Ik was nog verzekerd voor mijn vorige voertuig en de verzekering ging overgezet worden naar de nieuwe wagen, maar dat was nog niet gebeurd.”

De rechter was niet mild. “U bent al een keer veroordeeld voor rijden zonder verzekering en er staan nog drie andere veroordelingen op uw strafblad voor de politierechtbanken in Halle en Sint-Niklaas”, zei hij. Bervoets, die een tijdje geleden jurylid was in het VTM-programma So you think you can dance, kreeg drie maanden rijverbod en een geldboete van 2.400 euro opgelegd.