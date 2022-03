De Gucht krijgt opnieuw gelijk in belastingzaak, verlies Italiaans landbouwbedrijf mag afgetrokken worden

In eerste aanleg bepaalde de Gentse rechtbank van eerste aanleg nog dat de beroepsverliezen niet afgetrokken konden worden en werd een belastingverhoging van 10 procent opgelegd, maar het hof vernietigt de verhoging omdat hun “(deels) onjuiste aangifte” het gevolg was van het eerder ingenomen standpunt van de belastingen. “Het hof van beroep heeft terecht beslist dat de Italiaanse landbouwactiviteiten wel degelijk een echte economische activiteit vormen, en geen hobby zoals de BBI beweerde”, zegt Bruno Cardoen, de advocaat van De Gucht.

Argwaan

De eerste belastingzaak draaide rond het feit dat De Gucht in 2005 een winst van 1,2 miljoen euro realiseerde met het verkopen van aandelen van een zinkbedrijf, waarna de fiscus een bedrag van 976.282,71 euro als bijkomend belastbaar inkomen aankondigde. Het onderzoek van de fiscus was gestart omdat de villa met wijngaard van het echtpaar in Toscane argwaan wekte. De fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg gaf De Gucht en Schreurs in 2019 echter gelijk en het hof van beroep bevestigde in 2020 die uitspraak. De bijkomende belastingaanslag werd vernietigd omdat die gestoeld was op “onrechtmatige vragen” van de fiscus en er werd geoordeeld dat er geen sprake was van een belastbaar inkomen.

De tweede fiscale zaak ging om recentere belastingaangiftes van De Gucht en Schreurs, waarbij ze verliezen van hun Italiaanse landbouwbedrijf afgetrokken hadden van hun Belgische belastingen. De BBI verwierp dat, omdat het ging om verliezen van een Italiaans bedrijf die in België niet gebruikt zouden kunnen worden.