CIA gebruikte Koeweitse gevangene om martel- en verhoortechnieken op te oefenen

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft de Koeweiti Ammar al-Baloechi als “levend oefenmateriaal” gebruikt voor een opleiding in “geavanceerde ondervragingstechnieken”. De foltering vond plaats op een geheime CIA-detentieplaats in Afghanistan, de zogenaamde “Salt Pit”.

Dat blijkt uit een CIA-rapport uit 2008 dat onlangs openbaar werd gemaakt. Zo schijft onder andere de Britse krant The Guardian.

Al-Baloechi zit sinds 2006 vast in de Amerikaanse militaire gevangenis Guantanamo Bay, maar hiervoor verbleef hij in zes verschillende geheime gevangenissen of “black sites”. Hij wordt ervan beschuldigd mee te hebben geplot aan de terroristische aanval op 9/11, maar zijn zaak loopt al enkele jaren vast door een juridisch geschil over de geldigheid van getuigenissen die door foltering werden verkregen.

Volgens het rapport gebruikten zijn ondervragers verschillende foltertechnieken en werd al-Baloechi gebruikt om deze gewelddadige verhoortechnieken op te oefenen. Ondervragers in opleiding martelden de gevangene om de beurt “om hun certificaat te halen”.

Bad met ijskoud water

Al-Baloechi heeft verschillende soorten mishandeling - zowel technieken die officieel waren “toegelaten” als verboden praktijken - moeten doorstaan. Zo moest hij bijvoorbeeld naakt knielen en naar achter leunen, maar werd er een houten stok tussen zijn knieholtes gelegd voor drukkende pijn. Ook sloegen de ondervragers zijn hoofd meermaals tegen de muur en hielden zijn hoofd onder in een bad met ijskoud water.

Een neuropsycholoog voerde eind 2018 een MRI-scan uit op het hoofd van de man en vond “afwijkingen die wijzen op matige tot ernstige schade” in bepaalde delen van zijn hersenen. Volgens de specialist kwamen deze afwijkingen overeen met “traumatisch hersenletsel”, zo schrijft The Guardian. Verder stelt het rapport dat de verhoren van de Koeweiti geen bruikbare informatie hebben opgeleverd, maar dat het er meer om ging of de gevangene meewerkte of niet.