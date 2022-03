Voor Vladimir Poetin is het een dag vol tegenslag. Het Pentagon meldt dat de Russen amper vooruit geraken, de Britten hebben het over “zware verliezen”. En Oekraïne beweert dat er nu al 13.800 Russische soldaten gesneuveld zijn, onder wie alwéér een generaal. Maar hoe weten we welke berichten kloppen en wat propaganda is?