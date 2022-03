“Oekraïne en Rusland hebben voorlopig vredesplan opgesteld, documenten voor rechtstreekse gesprekken tussen Poetin en Zelenski in de maak”

De voorgestelde deal - die 15 punten zou tellen - zou onder meer inhouden dat Oekraïne afstand doet van zijn ambities om lid te worden van de NAVO en belooft om geen buitenlandse militaire basissen of wapens te huisvesten. Dat schrijft de krant op gezag van drie bronnen die bij de onderhandelingen betrokken zijn.

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov wilde het bestaan van het voorlopige plan voorlopig niet bevestigen. “Daar is het nu nog te vroeg voor”, zo verklaarde hij aan de Russische staatsmedia. De Oekraïense toponderhandelaar Michailo Podoliak schreef dan weer op Twitter dat het gelekte plan “alleen de Russische standpunten” bevat. “Het enige dat we in dit stadium kunnen bevestigen, is het staakt-het-vuren, een terugtrekking van de Russische troepen en veiligheidsgaranties uit een aantal landen.”

“Rechtstreekse gesprekken tussen Poetin en Zelenski”

Of het “voorlopige” vredesplan ook definitief zal worden, is dus nog maar zeer de vraag. Al lijkt het er wel op dat de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland over een einde van de oorlog concreter worden. Zo worden er ook documenten uitgewerkt voor mogelijk rechtstreekse gesprekken tussen de Oekraïense president Volodimir Zelenski en zijn Russische evenknie Vladimir Poetin, zo citeerde het Russische staatspersagentschap Ria Novosti de Oekraïense presidentiële adviseur Michailo Podoliak woensdag uit een interview met de Amerikaanse zender PBS.

“De enige weg om een einde te maken aan deze oorlog zijn rechtstreekse gesprekken tussen beide presidenten. Daaraan werken we bij deze onderhandelingen”, aldus Podoliak. De documenten zouden momenteel worden opgesteld. De presidenten zouden er dan groen licht voor moeten geven en ze ondertekenen. Dat zou snel kunnen gebeuren, dixit Podoliak.