Clublegende Roman Bürki verlaat Dortmund komende zomer voor avontuur bij nieuwe MLS-club

Die Borussen namen Bürki in de zomer van 2015 over van Freiburg. De Zwitser was jarenlang eerste doelman bij de Duitse topclub en speelde in totaal 232 officiële duels. Dit seizoen kwam hij niet meer voor in de plannen van coach Marco Rose en speelde hij nog geen minuut.

St. Louis City debuteert volgend seizoen in de MLS, de hoogste voetbalklasse in de Verenigde Staten. STVV-spits Joao Klauss gaat er vanaf komende zomer ook spelen.

