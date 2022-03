Na drie weken bombardementen ligt Oekraïne in puin: zo ziet het land er nu uit

Rusland verklaarde op 24 februari 2022 de oorlog met Oekraïne na enkele weken van opbouwende spanningen. De Russische troepen bestoken het Oost-Europese land sindsdien met artillerie en zware bomen. De menselijke tol is hoog: intussen zijn volgens officiële cijfers van de Verenigde Naties al 726 burgers om het leven gekomen en raakten 1.174 Oekraïners gewond. Ook de verwoesting is enorm. Dorpen en steden werden bijna volledig van de kaart gevaagd, historische of herkenbare gebouwen liggen in puin. Beelden van voor en na de oorlog laten weinig aan de verbeelding over.