Douane neemt 40 miljoen namaaksigaretten in beslag én botst op illegale sigarettenfabriek in oud hondenhotel

Op een bedrijventerrein in Duffel is dinsdag een grote lading namaaksigaretten aangetroffen door de douane. Het ging om veertig miljoen sigaretten die op paletten in vrachtwagens geladen waren.

Douaniers zijn dinsdagochtend binnengevallen op een bedrijventerrein op de A. Stocletlaan in Duffel. De inval kaderde in een groot onderzoek naar de zwendel in sigaretten. Verspreid over verschillende vrachtwagens op het terrein werden maar liefst 42 miljoen namaaksigaretten aangetroffen, van de merken Richmond en Marlboro. “Vijf verdachten werden gearresteerd”, bevestigt Florence Angelici, woordvoerster van de FOD Financiën. “De sigaretten waren allicht bestemd voor de zwarte markt in Groot-Brittannië.”

Hondenhotel

De actie in Duffel liep parallel met verschillende andere invallen van de douane, onder meer in Aarlen en Frankrijk. In Aarlen werd in een leegstaand luxehotel voor honden een fabriek voor namaaksigaretten gevonden. 4 ton ruwe tabak en 300 kilogram tabak werden in beslag genomen voor vernietiging.

In de ‘fabriekshal’ vonden de douaniers machines om tabak fijn te snijden, om te drogen, om sigaretten te schieten en zelfs om de sigaretten in te pakken. Negen Oekraïners die de fabriek bemanden werden opgepakt, ze sliepen in kamers in het oude hondenhotel. Een douanier vertelde aan televisiezender RTBF dat de opgepakte mannen de kleine vissen in de criminele organisatie zijn. (Lees verder onder de foto)

© fod financiën

“Bij de actie werd een tiental voertuigen in beslag genomen, het ging om vrachtwagens, opleggers en auto’s”, zegt Angelici. Volgens de douane kon met de actie voorkomen worden dat voor twintig miljoen euro aan accijnzen ontdoken werd.