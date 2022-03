Chipfabrikant Intel “mag rekenen op 5 miljard euro aan Duitse subsidies voor chipfabriek”

Duitsland is van plan om de Amerikaanse chipfabrikant Intel meer dan 5 miljard euro aan publieke middelen ter beschikking te stellen voor de bouw van een grootschalige fabriek voor halfgeleiders in het Duitse Maagdenburg. Dat meldt het financiële persagentschap Bloomberg woensdag op gezag van ingewijden.

Intel trekt 17 miljard euro uit voor de bouw van de “mega”-fabriek. Duitsland en Intel zouden nog onderhandelen over de omvang van de subsidies die het bedrijf zou kunnen ontvangen, maar volgens ingewijden is de Duitse regering van plan om meer dan 5 miljard euro uit te trekken. De Europese Commissie moet daarvoor wel haar goedkeuring geven, in het kader van de regelgeving rond staatssteun.

De Duitse minister van Economie Robert Habeck gaf te kennen dat het finale bedrag van de subsidie zal afhangen van onderhandelingen met de Commissie, maar zei dat gezien de “grote” investering van Intel, de subsidie “in de miljarden” zal lopen.

Intel kondigde dinsdag in totaal voor 33 miljard euro aan investeringen in computerchips aan in Europa. Op een termijn van tien jaar is het Amerikaanse bedrijf zelfs van plan om 80 miljard euro te investeren in de Europese Unie.

De bouw van de Duitse fabriek moet al in de eerste helft van volgend jaar van start gaan, met productie in 2027. Er zullen 3.000 mensen aan de slag kunnen. Ook Vlaanderen zou tevergeefs gelobbyd hebben om de nieuwe fabriek van Intel binnen te halen. In communicatie van Intel wordt wel verwezen naar Imec, het Leuvense onderzoekscentrum voor halfgeleiders. De Europese investeringen zullen relaties met onderzoeksinstellingen als Imec “versterken”, klinkt het.

De Europese Commissie wil tegen 2030 een vijfde van de wereldwijde productie van halfgeleiders in Europa laten plaatsvinden. Dat zou een verdubbeling betekenen ten opzichte van vandaag.