Gunter Uwents (37) heeft aan de politie verklaard dat het helemaal zijn bedoeling niet was om juf Mieke Verlinden (59) te vermoorden. Hij zegt zelfs dat hij geen mes bij zich had. Hij wilde haar enkel laten inzien dat ze niet goed met hem was omgegaan. De politie moet nu op zoek gaan naar het moordwapen, want tot op vandaag werd het mes nooit teruggevonden.