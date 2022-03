Bommelding aan Leuvense gerechtsgebouw: politie zet straat af

“Er is een bomalarm binnengekomen door middel van een telefoontje, en momenteel zijn we bezig met het uitrollen van de veiligheidsprocedure”, zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Het is de normale gang van zaken dat we een perimeter instellen en de omgeving ontruimen. Er is niets gebeurd, en er is ook geen reden tot paniek. We gaan er dan ook van uit dat het loos alarm is.”