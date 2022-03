Amerikaanse president Joe Biden bevestigt 1 miljard bijkomende militaire hulp voor Oekraïne

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag bevestigd dat er 800 miljoen dollar bijkomende militaire hulp naar Oekraïne gaat. Er was onlangs al 200 miljoen beschikbaar gesteld. Biden sprak over een “ongeziene” enveloppe van één miljard dollar in een week tijd om het Oekraïense leger te steunen in de strijd tegen de Russen.