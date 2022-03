Premier Alexander De Croo (Open VLD): “Ja, Oekraïense vluchtelingen hebben recht op leefloon, maar discussie loopt”

Oekraïense oorlogsvluchtelingen hebben na registratie meteen recht op een beschermd statuut. Daar hoort ook het recht op financiële ondersteuning (zoals een leefloon) bij. Premier De Croo vindt dat correct: “Oekraïense vluchtelingen hebben recht op leefloon”, zo stelt hij in een video-interview. “Dit is een hulp die echt wel nodig is op dit moment. Die mensen moeten kijken hoe ze met dat leefloon kunnen leven: huur en eten betalen.”

“Mensen in nood moet je helpen”

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) dringt er bij de federale regering op aan om de automatische toekenning van het leefloon aan Oekraïense vluchtelingen te herbekijken. “De discussie loopt”, antwoordt de premier. “Maar op korte termijn was dit het eenvoudigste om te doen. Mensen in nood moet je helpen. Wat verder gaat dan de tijdelijke huisvesting. Daar moeten de geregistreerde Oekraïense vluchtelingen een oplossing voor vinden en vaak wil dat zeggen dat ze dat zelf moeten betalen.”

Staatssecretaris Mahdi wijst in de eerste plaats op de rechten van Oekraïense vluchtelingen in België: “Die mensen hebben recht op maatschappelijke dienstverlening: huisvesting, sociale rechten... Het is niet de bedoeling dat als iemand gratis opgevangen wordt, hij of zij ook nog eens een vol leefloon krijgt. Die discussie is volop bezig. Het systeem moet eerlijk zijn voor iedereen. De bevoegde minister Karine Lalieux (PS) werkt de modaliteiten uit. Ik ben ervan overtuigd dat dit zeer snel in orde geraakt.”