Brandweerman en ervaren alpinist komt om tijdens brand op werf Brussels hotel: “We gaan je megahard missen, Jefke. Verdomme, waarom jij?”

De verbouwingswerken aan het gewezen Sheraton-hotel in Brussel hebben een tweede slachtoffer gemaakt in een paar weken tijd. Brandweerman Jean-François Spelmans (49) werd vrijdag tijdens het blussen van een brand in een technische koker bedolven onder een roltrap. Door een dramatisch toeval vernam de broer van Jean-François Spelmans, zelf ook brandweerman, het nieuws enkele uren later bijna ter plekke. Zijn ploeg zou die van zijn broer aflossen.