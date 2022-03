Vader van Sebastiaan Bornauw gaat voor Anderlecht werken

Anderlecht heeft zich versterkt met Bornauw. Het gaat niet om Sebastiaan Bornauw (23), die momenteel uitkomt voor Wolfsburg, maar wel om zijn vader Kenneth Bornauw. Hij gaat bij RSCA het operationele en commerciële departement leiden als COO/CCO. Hiermee neemt hij (deels) de taken over van Jos Donvil, die eerst CEO werd en daarna opstapte bij paars-wit.

Kenneth Bornauw heeft veel ervaring in marketing en sales. Zo werkte hij voor Unilever en Microsoft. Hij was ook twee jaar actief in het Marokkaanse Casablanca, waar zoon Sebastiaan zijn eerste voetbalstappen zette. De laatste drie jaar was Kenneth Bornauw COO bij Microsoft Belgium & Luxemburg. Als vader heeft hij zijn zoon nooit gepusht in zijn carrière, maar wel altijd ondersteund. Sebastiaan Bornauw realiseerde een transfer van 8 miljoen naar Köln en een van 17 miljoen naar Wolfsburg. Bij die laatste deal had Anderlecht een doorverkooppercentage. Levert de papa de Brusselse club straks net als de zoon winst op? (jug)