1B-leider Westerlo verliest nu ook met kleinste verschil bij Lierse, maar kan zondag al kampioen spelen

Het duel tussen Lierse Kempenzonen en Westerlo betrof nog een inhaalmatch. Lierse-middenvelder Thibault Van Acker maakte de winning goal. Westerlo domineerde de hele eerste helft, maar de voormalige middenvelder van onder meer Club en Cercle Brugge zette vlak voor rust de 1-0 op het bord, nadat doelman Jensen de bal in zijn voeten speelde. En daar bleef het ook bij.

Westerlo kon sowieso de titel in 1B nog niet veiligstellen, ook niet als het had gewonnen, maar blijft wel in poleposition voor die titel. Ondanks twee nederlagen op rij kan het zondag in ’t Kuipje zeker zijn van promotie, als het Lierse klopt en RWDM punten laat liggen tegen Virton. Mocht het nog niet lukken, dan volgen er nóg drie kansen.

© BELGA