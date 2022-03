Iedereen doet mee: VRT, DPG Media, SBS en Mediahuis slaan handen in elkaar voor solidariteitsactie ‘Oekraïne 12-12’

Het wordt de grootste solidariteitsactie van Vlaanderen tot nog toe. Voor ‘Oekraïne 12-12’ slaan de vier grote mediagroepen VRT, DPG Media, SBS en Mediahuis in elkaar. Het resultaat is vijftien uur live radio op zes netten en een anderhalf uur durende show die gelijktijdig uitgezonden wordt op Eén, VTM en Play4. “Sinds de oorlog is uitgebroken, hebben verschillende gezichten en productiehuizen zich aangeboden met voorstellen.”

Bij Videohouse in Vilvoorde zijn ze sinds dinsdag druk in de weer. Alles om de studio in gereedheid te brengen van waaruit de tv-show ‘Oekraïne 12-12’ zal worden uitgezonden. Die zal tegelijk te zien zijn op Eén, VTM en Play4. “Dat VRT, DPG Media en SBS (moederhuis van Play, red.) samen hun schouders onder solidariteitscampagnes zetten, is niet nieuw”, klinkt bij de drie netten. “Wel gaat het voor het eerst om een samenwerking voor een grote liveshow met de drie grote zenders. Bij de actie rond de aardbeving in Haïti (Help Haïti in 2010, red.) bijvoorbeeld was het toenmalige Vier er niet bij.”

Danira Boukhriss-Terkessidis (Eén), Koen Wauters (VTM) en James Cooke (Play4) presenteren het programma, waarmee ze de “solidariteit verder willen aansterken in Vlaanderen” en mee geld inzamelen voor de hulporganisaties van Consortium 12-12. Naast het televisieluik is er op zes radionetten van VRT, DPG Media, SBS en Mediahuis vijftien uur lang live radio te horen. Dat maakt het de grootste benefietactie van de media ooit in Vlaanderen.

Taken verdeeld

“Voor de televisieshow heeft VRT de leiding genomen voor de productie. Inhoudelijk werd er de afgelopen week heel solidair overlegd tussen Eén, VTM en Play4. Elke zender vaardigt niet alleen een host af, maar ook bijvoorbeeld ook tien schermgezichten voor het belpanel.” Daarin zitten onder meer Siska Schoeters, K3, Julie Van den Steen, Pedro Elias en Andy Peelman. Tijdens de show kan je hen bellen om je steentje bij te dragen. ”Voor de radioshow zijn alle taken verdeeld tussen de verschillende radiozenders. Ook inhoudelijk werken de vier groepen samen. Sinds de oorlog uitbrak, hebben verschillende gezichten en productiehuizen zich aangeboden met ideeën en diensten voor de tv-show.”

Tijdens de tv-uitzending zal de tussentijdse opbrengst geregeld worden bekendgemaakt. We krijgen ook een eindresultaat, weliswaar een voorlopig, want de giften kunnen blijven doorgaan. “Tot minstens het einde van het jaar.”

In Nederland was er vorige week een gelijkaardige actiedag. Vóór de show op de radiozenders startte, was er al 21,4 miljoen euro ingezameld. De dag sloot af met 106 miljoen.

Doe een gift via www.1212.be.

Dit staat op het programma

TV: ‘Oekraïne 12-12’: unieke liveshow van drie zenders

Wie donderdagavond tussen Eén, VTM en Play4 zapt, komt op hetzelfde programma uit. Vanaf 20.40 uur is anderhalf uur lang een unieke liveshow te zien. Een solidariteitsactie om mee geld in te zamelen voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Die wordt gepresenteerd door Danira Boukhriss-Terkessidis (Eén), Koen Wauters (VTM) en James Cooke (Play4)

Tijdens de show ontvangen ze enkele gasten die maar al te goed weten hoe wreed de oorlog is. Oorlogsverslaggevers Rudi Vranckx (VRT) en Robin Ramaekers (VTM) brengen verslag uit over de toestand in Oekraïne. Daarnaast worden gezichten van de verschillende zenders ingeschakeld voor reportages. Dina Tersago (VTM) gaat op bezoek bij een Vlaams gastgezin dat vluchtelingen opvangt. Elodie Ouedraogo (Play4) en Jeroom gaan langs bij solidariteitsacties. Philippe Geubels (Eén) gaat dan weer langs in een Russisch restaurant, waar de uitbaters meeleven met de slachtoffers. Ook Erik Van Looy (Play4) en Tom Waes (Eén) gaan op pad.

Tijdens de show is er ook ruimte voor muziek. Winnares van Dancing with the stars Nina Derwael danst een ingetogen rumba op live muziek van Pommelien Thijs. Jaap Reesema en Koen Wauters brengen een breekbaar duet. Daarnaast zijn er optredens van Bazart, Pommelien, Maksim, Camille en Francisco van #LikeMe. Anna Hodorvskaya, de winnares van de Oekraïense versie van The voice in 2013, zal optreden met de Vlaamse The voice-winnares Grace, Laura Tesoro en Songfestival-kandidaat Jérémie Makiese.

‘Oekraïne 12-12’, Eén, VTM, Play4, 20.40 uur

RADIO: Vijftien uur lang live radiomaken met optredens van onder meer Niels Destadsbader, Bart Peeters en Pommelien Thijs

Om steun te bieden aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, slaan de grootste radiozenders de handen in elkaar voor de solidariteitsactie Oekraïne 12-12. Vanop de Groenplaats in Antwerpen maken Radio 2, MNM, Studio Brussel, Nostalgie, Qmusic en Joe vijftien uur lang live radio. Om 6 uur beginnen ze eraan tot 21 uur.

De hele dag lang nemen verschillende presentatoren, die anders nooit samen radio maken, plaats achter de microfoon. Sven Ornelis (Joe) en Ann Reymen (Radio 2) starten de onderneming ’s ochtends om 6 uur op. Onder meer Peter Van de Veire (MNM), Pien Lefranc (Studio Brussel) en Astrid Philips (Nostalgie) zullen ook presenteren. Afsluiten is voor het duo Bjorn Verhoeven (Nostalgie) en Ann Van Elsen (Joe) van 18 tot 21 uur.

“Tijdens de live radio roepen we op om te storten voor het Consortium 12-12. Dat kan via de website 1212.be. Mensen kunnen ook een sms sturen, waarvan het bedrag – 1 euro – integraal naar de hulporganisaties gaat”, zegt Nathalie Delporte van Nostalgie. “Maar we vragen de luisteraars ook wat zij doen om Oekraïne te helpen. Het Consortium komt zelf uitleggen wat er met het geschonken bedrag zal gebeuren.

Plaatjes aanvragen om geld in te zamelen gebeurt dit keer niet. Toch is er zeker ruimte voor muziek. Waar de studio staat, zullen de hele dag lang ook verschillende artiesten komen optreden. Niels Destadsbader bijt daar de spits af om acht uur ’s ochtends. Komen ook nog langs: Laura Tesoro, Jaap Reesema & Pommelien Thijs, CAMILLE, Lize Feryn en Aster Nzeyimana (Robots uit The masked singer), Bart Peeters, Meau en Novastar. Die optredens zullen ook live te volgen zijn via Eén, VTM en Play4.