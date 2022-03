President Vladimir Poetin waarschuwt Russen voor prowesterse “verraders”: “Zelfreiniging van onze samenleving noodzakelijk”

President Vladimir Poetin heeft woensdag een scherpe waarschuwing gegeven aan de Russische “verraders” die volgens hem door het Westen als “vijfde colonne” worden ingezet om het land te vernietigen. “Echte Russen zullen hen gewoon uitspuwen, als een mug die per ongeluk in hun mond vloog.”

“Het Russische volk zal snel het verschil kunnen zien tussen verraders en patriotten”, zo verklaarde Poetin woensdag tegenover zijn ministers. “Natuurlijk zal het Westen proberen te wetten op de zogenaamde vijfde colonne, op verraders, op diegenen die hier hun geld verdienen, maar daar wonen. Niet in de geografische zin, maar met hun gedachten, met hun slaafse denken.”

“Elk volk - en vooral het Russische volk - zal altijd in staat zijn om de echte patriotten te onderscheiden van het uitschot en de verraders”, zo ging de Russische president voort. “En de echte Russen zullen hen gewoon uitspuwen zoals een mug die per ongeluk in hun mond vloog.”

“De verraders hebben maar één doel: de vernietiging van Rusland. Maar we zullen hen afslaan. Ik ben ervan overtuigd dat deze natuurlijke én noodzakelijke zelfreiniging van onze samenleving ons land, onze solidariteit, onze cohesie en onze bereidheid om elke uitdaging aan te gaan alleen maar zal versterken.”

Harde woorden, een venijnige toon, zelfs voor Poetin die al jaren hard optreedt tegen binnenlandse oppositie en wel vaker tirades tegen het Westen afsteekt. Woorden die ondertussen al zwaar onder vuur werden genomen door critici. “Poetin kondigt in wezen het begin aan van een massale repressie tegen iedereen die het niet eens is met zijn regime”, aldus oppositiepoliticus Michail Kasianov. Andrei Kolesnikov, een in Moskou gevestigde politiek analist, omschreef het zo: “Poetin heeft op Orwelliaanse wijze de burgers van Rusland verdeeld in rein en onrein.”

Een wet die sinds 4 maart van kracht is, maakt openbare acties gericht op het “in diskrediet brengen” van het Russische leger illegaal en verbiedt ook de verspreiding van “fake news” net als de “openbare verspreiding van opzettelijk valse informatie over het gebruik van de Russische strijdkrachten”. Duizenden Russen die protesteerden tegen de oorlog, zijn al gearresteerd en Rusland heeft al minstens drie strafzaken geopend tegen burgers voor het verspreiden van wat het “fake news” over het leger noemt.