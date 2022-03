Zonder toppers, maar met wie dan wel? Deze Rode Duivels komen (niet) in aanmerking voor de selectie van Roberto Martinez

Roberto Martinez blijft bij zijn oorspronkelijk idee: voor de oefenduels in Ierland (26 maart) en thuis tegen Burkina Faso (29 maart) komen geen Rode Duivels in aanmerking met meer dan 50 interlands. Kortom: de bondscoach laat onze toppers thuis, maar wat blijkt? Dat hij morgen bij de bekendmaking van de selectie niet veel debutanten zal oproepen, ook al omdat onze beloften in Denemarken een cruciale interland voor hun EK spelen.