Waarom Omikron het Poetin nog wat lastiger maakt

Ook in Hongkong raast corona op volle kracht. De draconische maatregelen van twee jaar zijn plots over belangrijke delen van China terug. Dat vermindert ook de industriële productie. — © AFP

Zelfs omikron keert zich tegen de oorlog van Poetin. Olie, de belangrijkste bron van inkomsten, brengt plots minder in de oorlogskas dan verhoopt was. De belangrijkste reden is niet de Westerse sancties maar een forse opstoot van corona in China. Delen van het land zijn opnieuw onderworpen aan een strenge lockdown. Het doet de wereldwijde vraag en dus de prijs van olie zakken. China was bovendien het land dat de grootste schok van de Westerse olieboycot moest opvangen.