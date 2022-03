Dit is het verhaal van Pepijn Lenoor (27) uit Brugge. Een verhaal dat eigenlijk geen verhaal zou mogen zijn, maar het toch is. Pepijn is materiaalman bij Cercle Brugge en kwam uit de kast als homo. In een macho voetbalwereld waar homoseksualiteit niet lijkt te bestaan. “Ik had schrik om het te vertellen, maar de spelers begonnen allemaal te applaudisseren.”