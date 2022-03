Bart De Wever somber tijdens ‘Oekraïne 12-12’: “Poetin is een psychopaat, we gaan nog lang solidair moeten zijn”

Bij het ochtendkrieken om 6 uur startte op de Groenplaats in Antwerpen de gezamenlijke radio-marathonuitzending ‘Oekraïne 12-12’. Bart De Wever werd als burgemeester van de gaststad uitgenodigd in de radiostudio voor één dag. “Ik denk dat Poetin een psychopaat is, we mogen ons voorbereiden om lang solidair te zijn met de Oekraïners”, zo schetste De Wever een grimmig beeld over de Russische invasie.

LIVE. Volg de solidariteitsactie 12-12 voor Oekraïne hier

Sven Ornelis en An Reymen mochten als eerste presentatieduo de marathonuitzending vanop de Groenplaats op gang trappen. Rond 7u30 was Bart De Wever te gast. Hij vond het belangrijk om deze solidariteitsactie te houden in zijn stad. “Die mensen vechten voor de democratie, voor de vrijheid. Dat zijn onze waarden, zij houden Poetin tegen. Als ze dat niet zouden doen, stond hij al aan de grens met Polen. Wie had gedacht dat we dat nog zouden meemaken?”, aldus de burgemeester.

Ook de stad Antwerpen vangt heel wat Oekraïense gezinnen op die naar ons land vluchtten. In Deurne, waar Bart De Wever woont, is een grote opvanglocatie ingericht. “De mensen die ik daar zag waren allemaal in shock. Zo zag ik een moeder alleen met vijf kinderen, die nu op veldbedden moeten slapen in een woonzorgcentrum. Dat is hartverscheurend.”

De Wever volgt het nieuws over de oorlog naar eigen zeggen op de voet. Hij heeft een duidelijke mening over de Russische president Poetin. “Ik denk dat hij een psychopaat is. Hij heeft net nog gezegd dat Russen die tegen hem zijn muggen zijn die hij wil verdelgen. Het is een gek die niet gaat stoppen”, zo schetst De Wever een grimmig beeld. “Ik vrees dat we ons mogen voorbereiden op lang solidair zijn met de Oekraïners. Dit gaat niet iets zijn van een paar weken. We gaan hier jaren mee moeten doorgaan en serieus ons best mogen doen voor deze mensen.”