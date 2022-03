E-steps strenger gereglementeerd: parkeerzones voor steps en onder de 16 jaar niet meer op de openbare weg

Monowheels, hoverboards, segways maar vooral e-steps zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Vooral in steden. Vaak tot ergernis van andere weggebruikers. Vooral omdat die steps overal worden achtergelaten. Daarom heeft de overheid nu duidelijke spelregels vastgelegd. Zo komen er “drop off”-zones, een leeftijdsbeperking, een verbod om op het voetpad te rijden of om een passagier mee te nemen.

Georges Gilkinet (federaal minister van Mobiliteit), Elke Van den Brandt (Brussels minister van Mobiliteit), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Valérie De Bue (Waals minister van Verkeersveiligheid) beslisten over een reeks maatregelen om ongevallen met die nieuwe vervoerswijzen te beperken.

Want de groeiende populariteit van de elektrische step vertaalt zich sinds vorig jaar ook in de ongevallencijfers. De politie registreerde in het hele land vier doden na ongevallen met e-steps en in totaal is er sprake van 1.022 incidenten.

*Invoering van parkeerzones: momenteel mogen steps op de stoep worden geparkeerd, zolang ze de doorgang niet belemmeren. Maar hierdoor ontstaat vaak chaos, wat het moeilijker maakt voor voetgangers en fietsers. Nu komen er dus zones met een parkeerverbod (behalve voor personen met beperkte mobiliteit), verplichte parkeerzones (“drop off-zones”) en zones waar parkeren toegelaten blijft zonder de doorgang te belemmeren. Foutparkeren telt als overtreding van de 2e graad, met een boete van 116 euro.

Wel nog op de zeedijk

*Beperking voor jongeren onder 16 jaar: kinderen en jonge tieners mogen niet meer op de openbare weg rijden. Op de zeedijk of in speelstraten kunnen jongeren hun steps, hoverboards of andere toestellen wél blijven gebruiken, omdat het hier veiliger is en het risico op ongevallen er kleiner is.

*Verbod om op het voetpad te rijden: op het voetpad rijden met een e-step brengt voetgangers in gevaar. De huidige regel dat stapvoets rijden wel mag, wordt onvoldoende nageleefd. Daarom wordt de regel nu aangescherpt door het gebruik van e-steps op het voetpad volledig te verbieden. Personen met een beperkte mobiliteit kunnen met een scootmobiel uiteraard nog wel het voetpad gebruiken. In voetgangerszones komt er een bord dat aangeeft of een e-step toegelaten is of niet (indien toegelaten, dan is dat stapvoets). Voor overtredingen kan de politie een boete van 58 euro uitschrijven.

*Verbod om met twee op een step te rijden: momenteel is het niet wettelijk verboden om een passagier mee te nemen op je step. Vaak preciseren operatoren van deelmobiliteit een dergelijk verbod in hun gebruiksvoorwaarden, maar toch blijkt het nodig om deze regel extra te aan te scherpen, gezien de risico’s. E-steps zijn niet zo stabiel als fietsen en de risico’s om te vallen en een ernstig letsel op de lopen zijn ernstiger. Daarom is het vanaf nu verboden om iemand mee te nemen op je e-step. De boete bedraagt 58 euro en zal onmiddellijk worden geïnd.

*Niet sneller dan 25 km/u: verder gelden de bestaande regels in de Wegcode uiteraard ook voor steps. Zo is het verboden om sneller dan 25km/u te rijden op een step of steps met een zadel te gebruiken.

Vias tevreden

Verkeersinstituut Vias heeft donderdag al tevreden.

“Vorig jaar was bij 1 op de 7 ongevallen met een elektrische step een jongere onder de 16 jaar betrokken. In die ongevallen waren er 130 gewonden. Hoewel elektrische steps makkelijk te gebruiken lijken, zijn ze onder andere door de kleine wieltjes niet zo eenvoudig te hanteren”, zegt Stef Willems.

Daarnaast is Vias tevreden dat ze niet meer op het voetpad mogen rijden en dat er net zoals in Parijs parkeerzones worden gecreëerd en dat het voortaan verboden is om met twee op een step te rijden.

Toch had men graag nog gehad dat er was beslist om een fluorescerend vest verplicht te maken. “Meer dan 1 op de 4 ongevallen (28 procent) met een elektrische step gebeurt ‘s nachts of bij beperkte zichtbaarheid.”