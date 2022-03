Meisje op weg naar school aangereden door vrachtwagen op zebrapad

In het Oost-Vlaamse Beveren-Waas is vanochtend een 12-jarig meisje aangereden terwijl ze het zebrapad wilde oversteken. Ze werd aangereden door een vrachtwagen. Vermoedelijk was het meisje onderweg naar school toen het ongeval gebeurde.

Het meisje liep allicht school in het Sint-Maartenschool in Beveren. Het meisje wilde oversteken aan de kant van het nieuwe administratief centrum van de gemeente aan het Gravenplein, om zo naar de Kallobaan te wandelen. Ze werd aangereden door een vrachtwagen die van de Grote Markt kwam en richting Melsele reed. De chauffeur probeerde nog uit alle macht te remmen om een aanrijding te voorkomen, maar kon een botsing niet meer vermijden. Het meisje werd overgebracht naar het UZA in Antwerpen en verkeerde even in levensgevaar. Intussen zou het meisje alweer bij bewustzijn zijn.

Het verkeer in Beveren moest door het ongeval tijdelijk omgeleid worden via de Kasteeldreef richting Melsele. Het ongeval veroorzaakte redelijk wat file.(red, ies)