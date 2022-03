Meisje van 9 achtergelaten na crash bij achtervolging, terwijl papa wegloopt

De man die woensdagavond met zijn auto crashte in Membruggen na een achtervolging, had zijn zijn 9-jarige dochter achtergelaten in de auto. De man wordt donderdag in de loop van de dag verhoord. Op zijn auto hing een gestolen nummerplaat.

De verdachte stationwagen ging tijdens de achtervolging van de weg in Membruggen. — © Tom Palmaers

De bal ging aan het rollen toen de ANPR-camera op de Viséweg de gestolen nummerplaat die op de stationwagen hing, registreerde. De bestuurder weigerde te stoppen voor een controle en nam de vlucht. Na een korte achtervolging - die ging via Millen, Herderen en Genoelselderen - waaraan meerdere politieploegen meewerkten, ging het voertuig uit de bocht in de Rijckerstraat in Membruggen. De bestuurder vluchtte hierop te voet verder en liet zijn 9-jarig dochtertje in het voertuig achter. Met de hulp van een politiehelikopter werd de verdachte zeer snel opgespoord in een nabijgelegen bos en gearresteerd.

© Tom Palmaers

Voor de operatie werkten de politieploegen van de zones Bilzen/Hoeselt/Riemst samen met die van Tongeren-Herstappe. Het onderzoek zit in Tongeren. Omdat het verhoor nog niet is afgerond, kon er niet meer informatie worden gegeven. Later op de dag zal worden beslist of de verdachte bij de onderzoeksrechter wordt voorgeleid.

maw