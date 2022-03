Soap rond Anthony Limbombe blijft duren: Nantes weigert verplichting na te komen, advocaat eist drastische maatregel

Limbombe zit al een lange tijd op een zijspoor bij de Franse eersteklasser. De Belgische vleugelaanvaller (ex-Genk, Club Brugge en Standard), die Nantes 8 miljoen euro kostte, speelde zijn laatste wedstrijd voor de club al meer dan twee jaar geleden. Meer bepaald op 7 maart 2020.

Sinds vorige zomer moet Limbombe meetrainen met het tweede elftal van de Franse club. Afgelopen winter stond hij heel dicht bij een transfer naar Zulte Waregem, maar de deal sprong op het laatste moment af. Intussen drong Limbombe tot drie keer toe aan bij de Franse competitieorganisatie LFP om hem terug te laten meetrainen met het eerste elftal. Hij zei dat zijn ontwikkeling leed onder het meetrainen op een lager niveau.

© Icon Sport

Begin deze maand verplichtte de LFP Nantes om onze landgenoot weer op te nemen in het eerste elftal en opnieuw te laten meetrainen met de A-kern. Maar tot op heden is dat nog steeds niet gebeurd, zo weet L’Equipe. Dat zou Nantes, momenteel zesde in de Ligue 1 en bekerfinalist, in principe een boete moeten opleveren. De advocaat van Limbombe eist echter een strengere straf, meer bepaald puntenafstrek voor de Franse club.

Limbombe ligt nog tot 2023 onder contract bij Nantes. In de zomer van 2018 maakte hij de overstap van Club Brugge naar de Fransen voor ongeveer acht miljoen euro. Enkele maanden eerder had behaalde hij zijn eerste en enige cap ooit voor de Rode Duivels. In 2019 werd hij nog een half jaar uitgeleend aan Standard, maar dat werd geen succes.