“Schuilkelder onder theater in Marioepol is intact, meeste mensen hebben aanval overleefd”

“Na een verschrikkelijke nacht vol onzekerheid is er op de ochtend van de 22ste oorlogsdag eindelijk goed nieuws uit Marioepol. De schuilkelder heeft het gehouden”, aldus Serhiy Taroeta, ook voormalig gouverneur van de oblast (provincie, red.) Donetsk, op Facebook.

Of het intact blijven van de schuilkelder betekent dat iedereen in het gebouw het bombardement heeft overleefd, is nog niet duidelijk. Het is ook niet geweten of alle aanwezigen zich op het moment van de inslag in de schuilkelder bevonden.

Overlevenden

Volgens parlementslid Dmitro Gurin zou het merendeel van de meer dan duizend vrouwen en kinderen nog in leven zou zijn. “Het gebouw is verwoest, maar er zitten meer dan 1.000 vrouwen en kinderen in de schuilkelder, in de kelder. We hebben enkele minuten geleden bevestiging gekregen dat de schuilkelder intact is, en dat de mensen het overleefd hebben. We weten nog niet of er gewonden of doden zijn. Maar het lijkt erop dat de meesten het overleefd hebben en OK zijn.” De mensen uit de schuilkelder worden momenteel geëvacueerd.“Mensen komen er levend uit”, aldus Taroeta.

Er is nog geen officiële bevestiging van het nieuws door de lokale autoriteiten, en er is evenmin officiële informatie over eventuele doden of gewonden. Bij het kabinet van de burgemeester van Marioepol klinkt het dat er “nog geen duidelijkheid bestaat over de tol van het Russische bombardement”.

Schuldvraag

Volgens de Oekraïense overheid werd het Drama Theater in Marioepol woensdag grotendeels verwoest door een Russisch bombardement. Honderden mensen hadden beschutting gezocht in het gebouw, dat een schuilkelder bevat. Rusland beweert dan weer dat het gebouw getroffen werd door het nationalistische Azov-bataljon.