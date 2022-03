LIVE Oekraïne 12-12. Andy Peelman: “Moest ik mijn gezin en job hier niet hebben, ik was al weg”

Om steun te bieden aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, slaan de grootste radiozenders de handen in elkaar voor de solidariteitsactie Oekraïne 12-12. Om 6 uur begonnen ze eraan. Wij lijsten hier een aantal opvallende momenten van de show op.

09:17:03 - Andy Peelman over Oekraïne: “ Het minste wat we kunnen doen is dat wat we nu doen”

Vanavond kan je Andy Peelman bellen tijdens de liveshow. Deze ochtend op de radio bij Peter en Dorothee zegt hij dat hij de huidige situatie heel dubbel vindt. “We zeggen allemaal dat is toch erg en dat is en dat is toch straf, maar voor de rest staan wij aan de zijlijn. Ik denk dat veel mensen zoiets hebben. Buiten Westerse sancties gebeurt er niets. Ik begrijp dat wel, moesten wij militair ingrijpen zitten wij ook met een groot probleem. Dus het minste wat we kunnen doen is dat wat we nu aan het doen zijn.”

“Moest ik mijn vrouw en kinderen en job hier niet hebben, ik was al weg”

Of hij ooit zelf zou overwegen om de wapens op te nemen als alles hier uit de hand loopt? “Moest ik mijn vrouw, kinderen en job niet hebben was ik al weg. Ik heb ook in Georgië gezeten voor Andy op patrouille. Die Russen verplaatsen elke dag de prikkeldraad tot in mensen hun hof. Wij weten niet half hoe gelukkig we zijn hier.”

(Lees verder onder de video)

Voormiddag - ‘Paradijs’ van Niels Destadsbader

Niels Destadsbader kwam ook al langs. Hij nam de tijd voor selfies met het publiek en bracht het nummer ‘Paradijs’ uit ‘Liefde voor muziek’. “De tekst van dat lied past perfect bij wat er nu in Oekraïne aan het gebeuren is”, zei hij.

(Lees verder onder de video)

Ochtend - “Poetin is een psychopaat”

Deze ochtend kwam Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) al aan het woord. “Poetin is een psychopaat”, zei hij. “We gaan nog lang solidair moeten zijn.”

Ook de stad Antwerpen vangt heel wat Oekraïense gezinnen op die naar ons land vluchtten. In Deurne, waar Bart De Wever woont, is een grote opvanglocatie ingericht. “De mensen die ik daar zag waren allemaal in shock. Zo zag ik een moeder alleen met vijf kinderen, die nu op veldbedden moeten slapen in een woonzorgcentrum. Dat is hartverscheurend.”

9:25:42 - Mathias Rogtus uit Willebroek gaat met de fiets naar Polen om vluchtelingen te helpen

Hij vertrok een week geleden vertrokken en zou binnen een week aankomen in Krakau.“Ondertussen 500km gereden en benen nog sterk.” Hij vertrok met de fiets om geld in te zamelen, het onder de aandacht te brengen en voor de gezondheid. “De sponsoring loopt goed, heel veel mensen zijn geëngageerd. Ook veel bedrijven sponsoren.” Die donaties zal hij gebruiken om spullen te kopen voor Oekraïense vluchtelingen en mensen die nog in Oekraïne zitten. Hoewel zijn rit niet vanzelf gaat geeft hij de moed niet op. “Elke dag technische problemen met fiets maar dat is het avontuur de problemen oplossen onderweg. Nog 1000 kilometer te gaan . Het doel is duidelijk er is niets dat ons zal stoppen.”